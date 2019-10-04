Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами

"У середу, 2 жовтня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка затвердив Положення про порядок проходження прокурорами атестації на виконання закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”. Документом встановлюється процедура проходження атестації для прокурорів та слідчих органів прокуратури всіх рівнів", - зазначили у ГПУ.

Згідно з документом, прокурори Генеральної, регіональних та місцевих прокуратур, а також підрозділів військової прокуратури можуть до 15 жовтня поточного року включно подати заяву про намір пройти атестацію і переведення на роботу до Офісу Генерального прокурора, обласної або окружної прокуратури.

Атестація проводитиметься відповідними кадровими комісіями у три етапи. За допомогою перших двох буде оцінюватись знання та вміння у застосуванні закону, а також загальні здібності та навички шляхом автоматизованого анонімного тестування. Останній етап – перевірка професійної компетентності і доброчесності на співбесіді, що включатиме також виконання ситуаційного завдання. Кожен етап обов’язково проходитиме за особистої присутності прокурора. Графік, який складає кадрова комісія, і місце проведення тестувань і співбесіди, а також імена прокурорів, зарахованих до проходження відповідного етапу, будуть публікуватися на офіційному веб-сайті не пізніше ніж з п’ять календарних днів.

Під час тестування на знання та вміння застосовувати законодавство кандидатам на посади прокурора потрібно буде за допомогою комп’ютерної техніки дати відповідь на 100 питань за 100 хвилин. Питання будуть містити варіанти відповідей, один з яких – правильний, за який нараховується 1 бал. Положенням встановлюється прохідний бал у 70 балів. Якщо кандидат не завершив тест достроково, то після закінчення відведеного часу на екрані з’явиться результат тестування. Перелік тестових питань буде опубліковано на веб-сайті Генеральної прокуратури не пізніше, ніж за сім календарних днів до складання іспиту.

Прокурори, що набрали потрібну кількість балів, допускаються до тестування на загальні здібності та навички, прохідний бал для якого встановлюється наказом Генерального прокурора. Зразок тестових питань та правила складання іспиту будуть опубліковані на офіційному веб-сайті не пізніше, ніж за сім календарних днів до дня проведення тестування.

Ті, хто успішно пройшов обидва етапи, допускаються до співбесіди, до початку якої прокурори за 45 хвилин максимум мають виконати практичне завдання, написавши вирішення на аркуші паперу з відміткою кадрової комісії. Зразок такого завдання буде також опубліковано на веб-сайті в день першого оприлюднення графіка проведення співбесід. Якщо воно передбачатиме застосування норм законодавства, то прокурорам дозволятиметься використовувати паперові тексти законодавчих актів, що надаються кадровою комісією. У будь-яких інших випадках на всіх етапах атестації використання допоміжних матеріалів або наявність при собі електронних пристроїв не допускається.

Прокурори проходитимуть співбесіду з кадровою комісією державною мовою. Кадрова комісія вправі отримувати у відповідних органах державної влади будь-яку необхідну для цілей атестації інформацію про прокурора, в тому числі щодо дисциплінарних проваджень щодо прокурора, скарг на дії прокурора, дотримання прокурором правил професійної етики та доброчесності, відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання корупції тощо. Фізичні та юридичні особи, органи державної влади і місцевого самоврядування зможуть подавати до відповідної кадрової комісії відомості, які можуть свідчити про невідповідність прокурора критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності, які можуть братися до уваги кадровою комісією.

Сама співбесіда полягатиме у обговоренні результатів дослідження членами комісій матеріалів атестації щодо дотримання прокурором правил професійної етики та доброчесності. Рішення комісії щодо прокурора після проходження співбесіди приймаються відкритим голосуванням. Результати атестації будуть оприлюднюватись на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора).

Нагадаємо, Рябошапка назвав ключові етапи реформи прокуратури.