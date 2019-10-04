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Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами

Киев • УНН

 • 20609 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами

"В среду, 2 октября 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка утвердил Положение о порядке прохождения прокурорами аттестации во исполнение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Документом устанавливается процедура прохождения аттестации для прокуроров и следователей органов прокуратуры всех уровней", - отметили в ГПУ.

Согласно документу, прокуроры Генеральной, региональных и местных прокуратур, а также подразделений военной прокуратуры могут до 15 октября текущего года включительно подать заявление о намерении пройти аттестацию и перевод на работу в Офис Генерального прокурора, областной или окружной прокуратуры.

Аттестация будет проводиться соответствующими кадровыми комиссиями в три этапа. С помощью первых двух будут оцениваться знания и умения в применении закона, а также общие способности и навыки путем автоматизированного анонимного тестирования. Последний этап - проверка профессиональной компетентности и добропорядочности на собеседовании, включающий также выполнение ситуационной задачи. Каждый этап обязательно будет проходить при личном присутствии прокурора. График, который составляет кадровая комиссия и место проведения тестирований и собеседования, а также имена прокуроров, зачисленных к прохождению соответствующего этапа, будут публиковаться на официальном сайте не позднее чем пять календарных дней.

Во время тестирования на знание и умение применять законодательство кандидатам на должности прокурора нужно будет с помощью компьютерной техники ответить на 100 вопросов за 100 минут. Вопросы будут содержать варианты ответов, один из которых - правильный, за который начисляется 1 балл. Положением устанавливается проходной балл в 70 баллов. Если кандидат не завершил тест досрочно, то по истечении отведенного времени на экране появится результат тестирования. Перечень тестовых вопросов будет опубликован на сайте Генеральной прокуратуры не позднее, чем за семь календарных дней до сдачи экзамена.

Прокуроры, набравшие необходимое количество баллов, допускаются к тестированию на общие способности и навыки, проходной балл для которого устанавливается приказом Генерального прокурора. Образец тестовых вопросов и правила сдачи экзамена будут опубликованы на официальном сайте не позднее, чем за семь календарных дней до дня проведения тестирования.

Те, кто успешно прошел оба этапа, допускаются к собеседованию, до начала которого прокуроры за 45 минут максимум должны выполнить практическое задание, написав решения на листе бумаги с отметкой кадровой комиссии. Образец такой задачи будет также опубликован на сайте в день первого обнародования графика проведения собеседований. Если оно будет предусматривать применение норм законодательства, то прокурорам разрешено использовать бумажные тексты законодательных актов, предоставляемых кадровой комиссией. В любых других случаях на всех этапах аттестации использования вспомогательных материалов или наличие при себе электронных устройств не допускается.

Прокуроры будут проходить собеседование с кадровой комиссией на государственном языке. Кадровая комиссия вправе получать в соответствующих органах государственной власти любую необходимую для целей аттестации информацию о прокуроре, в том числе по дисциплинарным производствам в отношении прокурора, жалобам на действия прокурора, соблюдению прокурором правил профессиональной этики и добродетели, соответствию требованиям законодательства в сфере предотвращения коррупции и т.д. Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления смогут подавать в соответствующую кадровую комиссию сведения, которые могут свидетельствовать о несоответствии прокурора критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели, которые могут приниматься во внимание кадровой комиссией.

Само собеседование будет заключаться в обсуждении результатов исследования членами комиссий материалов аттестации по соблюдению прокурором правил профессиональной этики и добродетели. Решение комиссии в отношении прокурора после прохождения собеседования принимаются открытым голосованием. Результаты аттестации будут обнародоваться на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры Украины (Офиса Генерального прокурора).

Напомним, Рябошапка назвал ключевые этапы реформы прокуратуры.

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