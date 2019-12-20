Рябошапка: 610 прокуроров прошли три этапа аттестации

"19 декабря 2019 года закончился третий завершающий этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины. По результатам написания практической задачи и собеседования по решению кадровых комиссий 610 прокуроров успешно прошли третий этап аттестации, 154 - неуспешно, 5 - не появились. К этому этапу было допущено 769 прокуроров ГПУ, которые удачно прошли два предыдущих этапа аттестации", - говорится в сообщении.

Также указано, что в аттестации приняли участие 1083 прокурора Генеральной прокуратуры Украины, которые до 15 октября подали заявления о намерении пройти аттестацию. Из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%.

"Собеседования и проверка на добросовестность, пожалуй, самый важный этап аттестации - поскольку обществу нужны честные и профессиональные прокуроры, живущие по средствам и работают по закону для защиты прав людей и бизнеса. Считаю, что с помощью экспертов, делегированных международными организациями, кадровые комиссии сделали колоссальную работу и выбрали достойных прокуроров. Однако, мы будем дальше внимательно отслеживать все сигналы о добросовестности этих прокуроров и при необходимости принимать законные решения. Нулевая толерантность к коррупции в Офисе Генерального прокурора", - сказал Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Напомним, 4 октября Руслан Рябошапка утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами, а 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию.

Также вчера, 19 декабря, появились подробности, как будет происходить собеседование.