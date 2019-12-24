Рябошапка визначив день запуску Офісу Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Днем запуску роботи Офісу Генерального прокурора стане 2 січня 2020 року. Про це йдеться в наказі №351 Генерального прокурора Руслана Рябошапки, офіційно опублікованого у газеті Верховної Ради "Голос України" від 24 грудня, передає УНН.
"Наказую Днем початку роботи Офісу Генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року", - йдеться у тексті наказу за підписом Рябошапки.
Як зазначається, цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.
Нагадаємо, 19 вересня нардепи змінили законодавство щодо реформи прокуратури.
Закон про Офіс Генпрокурора набув чинності 25 вересня.