Рябошапка определил день запуска Офиса Генпрокурора

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 50711 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 123963 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 129720 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 127726 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 152718 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112598 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112677 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109955 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132317 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130886 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Рябошапка определил день запуска Офиса Генпрокурора

Рябошапка определил день запуска Офиса Генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 11402 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Днем запуска работы Офиса Генерального прокурора станет 2 января 2020 года. Об этом говорится в приказе №351 Генерального прокурора Руслана Рябошапки, официально опубликованного в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 24 декабря, передает УНН.

"Приказываю Днем начала работы Офиса Генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в тексте приказа за подписью Рябошапки.

Как отмечается, этот приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 19 сентября нардепы изменили законодательство по реформе прокуратуры.

Закон об Офисе Генпрокурора вступил в силу 25 сентября.

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