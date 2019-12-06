Прокуратура передала до НАБУ 20 справ Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України фактично передала за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України 20 справ щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
Зазначається, що в ГПУ триває інвентаризація матеріалів досудового розслідування, які розслідувалися слідчими Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України щодо подій на Майдані в 2013-2014 роках для подальшої передачі їх за підслідністю до інших правоохоронних органів.
“На сьогодні відповідно до прийнятих процесуальних рішень фактично передали за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України 20 кримінальних проваджень. Процес передачі проваджень триває”, — йдеться в повідомленні.
Також, триває формування і підготовка до передачі матеріалів досудового розслідування в найбільш об’ємних кримінальних провадженнях, підслідних ДБР та НАБУ.
“На даний час комісія провела інвентаризацію матеріалів досудового розслідування в переважній більшості кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких триває, зупинено або закрито, загальним обсягом 3 400 томів. При цьому фактів невідповідностей по інвентаризованому на даний момент обсягу матеріалів не встановлено”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, до органів досудового розслідування буде скеровано 114 проваджень щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 роках.
Як раніше повідомляв УНН, з 20 листопада прокуратура втрачає повноваження розслідувати кримінальні провадження. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції гідності мають бути передані до ДБР.