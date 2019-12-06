Прокуратура передала в НАБУ 20 дел Майдана

Отмечается, что в ГПУ продолжается инвентаризация материалов досудебного расследования, которые расследовались следователями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины относительно событий на Майдане в 2013-2014 годах для дальнейшей передачи их по подследственности в другие правоохранительные органы.

“На сегодняшний день в соответствии с принятыми процессуальных решений фактически передали по подследственности в Национальный антикоррупционного бюро Украины 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается ”, - говорится в сообщении.

Также, продолжается формирование и подготовка к передаче материалов досудебного расследования в наиболее объемных уголовных производствах, подследственных ГБР и НАБУ.

“В настоящее время комиссия провела инвентаризацию материалов досудебного расследования в подавляющем большинстве уголовных производств, досудебное расследование в которых продолжается, приостановлено или закрыто, общим объемом 3400 томов. При этом фактов несоответствий по инвентаризованному на данный момент объему материалов не установлено”, — говорится в сообщении.

Напомним, в органы досудебного расследования будет направлено 114 производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Как ранее УНН сообщал, с 20 ноября прокуратура теряет полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР.