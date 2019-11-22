В ГПУ запевнили, що слідство у 114 "справах Майдану" не зупинятиметься
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. До органів досудового розслідування буде скеровано 114 проваджень щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 роках. Слідство не зупинятиметься. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
“У зв’язку із закінченням строку повноважень досудового розслідування органами прокуратури 114 проваджень щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами у 2013-2014 рр., будуть скеровані до органів досудового розслідування. При цьому прокурори спеціально створеного департаменту процесуального керівництва в цих провадженнях зможуть проводити невідкладні процесуальні дії для розслідування, поки не завершиться передача матеріалів справ до відповідних органів”, — йдеться в повідомленні.
Так, до Державного бюро розслідувань, в якому вже створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних з подіями на Майдані у 2013-2014 рр., відійде 50 проваджень, ще 43 — до Національного антикорупційного бюро. Решта проваджень будуть передані — до органів Національної поліції, СБУ та Державної податкової служби.
Нагадаємо, з 20 листопада прокуратура втратила повноваження розслідувати кримінальні провадження. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції Гідності мають бути передані до ДБР.
Як раніше заявляв адвокат, з 20 листопада слідство у справах Майдану буде зупинено щонайменше до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.