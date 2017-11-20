У ГПУ роз'яснили ситуацію з втратою права на розслідування підслідних ДБР злочинів

Як зазначили у ГПУ, 20 листопада 2012 року набрав чинності новий КПК України. Від дати набрання чинності КПК (згідно з його Прикінцевими та Перехідними положеннями) обраховані гранично допустимі строки здійснення слідчими прокуратури повноважень:



з розслідування злочинів, підслідних ДБР, - до дня введення в дію ч.4 ст.216 КПК (до дня початку діяльності ДБР, але не пізніше 5 років з дня набрання чинності цим Кодексом (що наступить раніше), користуючись при цьому повноваженнями слідчих, визначеними КПК (строк сплив 20.11.2017);



з дорозслідування злочинів, підслідних ДБР, розпочатих до введення в дію ч. 4 ст.216 КПК, – до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років, користуючись при цьому повноваженнями слідчих, визначеними КПК;



з дорозслідування злочинів, підслідних НАБУ, – до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років, користуючись при цьому повноваженнями слідчих, визначених КПК (строк сплив 20.11.2017).



"Наразі у слідчих прокуратури залишається право дорозслідування розпочатих ними кримінальних проваджень, з підслідністю ДБР, але не довше двох років. Одночасно слідчі прокуратури не мають права розслідувати нові кримінальні провадження, тобто ті, відомості щодо яких внесені до ЄРДР після 20 листопада 2017 року", - йдеться у роз'ясненні.

У ГПУ додали, що право розслідувати кримінальні провадження з ознаками підслідності НАБУ слідчі органів прокуратури втрачають за будь-яких умов.

"Беручи до уваги, що наразі ДБР не розпочало свою роботу, а прокуратура втратила повноваження з розслідування, підслідних ДБР злочинів, вирішенням проблеми може стати використання керівниками прокуратур повноважень з доручення проведення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування в порядку ч.5 ст. 36 КПК (у зв’язку із неможливістю здійснення ефективного досудового розслідування ДБР через те, що воно не розпочало свою роботу), а процесуальними керівниками – права особистого проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій (п.4 ч. 1 ст. 36 КПК України)", - вказали у Генпрокуратурі.

Зазначається, що на актуальності і критичності зазначеної ситуації неодноразового наголошував Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Зокрема він акцентував на цьому увагу під час свого виступу на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, з 20 листопада 2017 року прокуратура втратила право починати розслідування проти високопоставлених чиновників, суддів та правоохоронців, а також реєструвати нові.