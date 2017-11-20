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ГПУ втратила право починати розслідування

ГПУ втратила право починати розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Відсьогодні Генеральна прокуратура України втратила право починати розслідування проти високопоставлених чиновників, суддів та правоохоронців, а також реєструвати нові. Про це йдеться у п. 1 Прикінцевих положень Кримінального процесуального кодексу, який набрав чинності 20 листопада 2017 року, передає УНН

Відсьогодні виключно слідчі ДБР будуть опікуватися розслідуванням злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України), а також військових злочинів, які вчинені топ-чиновниками, суддями, працівниками правоохоронних органів (крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України).

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Також працівники ДБР мають право вживати заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, провадити діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт.

Також законом встановлюються умови грошового забезпечення працівників ДБР. Згідно із законом, заробітну плату працівників Державного бюро розслідувань становлять не менше 70% - посадовий оклад та не більше 30% - доплати.

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Ухваленим законом встановлюються такі посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік: директор Державного бюро розслідувань - 30; перший заступник, заступник директора Державного бюро розслідувань - 28.

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