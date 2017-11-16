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Більше 650 млн грн планують виділити на ДБР у 2018 році

Більше 650 млн грн планують виділити на ДБР у 2018 році

Київ • УНН

 • 13950 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет міністрів запропонував наступного року виділити 651 млн 567,3 тис. грн з державного бюджету на Державне бюро розслідувань, якому сьогодні обрали керівника. Відповідні дані містить пояснювальна записка до законопроекту "Про державний бюджет України на 2018 рік", передає УНН.

"За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 651 567,3 тис. гривень", - йдеться у документі.

При цьому зазначається, що наступного року ДБР отримає на 10 млн 882,4 тис. грн більше, ніж поточного року.

"За рахунок вказаних видатків буде забезпечено утримання та функціонування Державного бюро розслідувань", - уточнюється також у пояснювальній записці.

Як повідомляв УНН, 12 листопада 2015 року Верховна Рада ухвалила законопроект про створення Державного бюро розслідувань

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