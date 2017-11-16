Більше 650 млн грн планують виділити на ДБР у 2018 році

"За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 651 567,3 тис. гривень", - йдеться у документі.

При цьому зазначається, що наступного року ДБР отримає на 10 млн 882,4 тис. грн більше, ніж поточного року.

"За рахунок вказаних видатків буде забезпечено утримання та функціонування Державного бюро розслідувань", - уточнюється також у пояснювальній записці.

Як повідомляв УНН, 12 листопада 2015 року Верховна Рада ухвалила законопроект про створення Державного бюро розслідувань.