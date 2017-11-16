Более 650 млн грн планируется выделить на ГБР в 2018 году

"По бюджетной программе "Обеспечение деятельности Государственного бюро расследований" расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в объеме 651 567,3 тыс. гривен", - говорится в документе.

При этом отмечается, что в следующем году ГБР получит на 10 млн 882,4 тыс. грн больше, чем в текущем году.

"За счет указанных расходов будет обеспечено содержание и функционирование Государственного бюро расследований", - уточняется также в пояснительной записке.

Как сообщал УНН, 12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла законопроект о создании Государственного бюро расследований.