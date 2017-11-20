ГПУ утратила право начинать расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. С сегодняшнего дня Генеральная прокуратура Украины потеряла право начинать расследование против высокопоставленных чиновников, судей и правоохранителей, а также регистрировать новые. Об этом говорится в п. 1 Заключительных положений Уголовно-процессуального кодекса, который вступил в силу 20 ноября 2017, передает УНН.
С сегодняшнего дня исключительно следователи ГБР будут заниматься расследованием преступлений, совершенных должностными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (кроме случаев, когда досудебное расследование этих преступлений отнесено к подследственности детективов подразделения внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины), а также военных преступлений, совершенных топ-чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов (кроме случаев, когда эти преступления отнесены к пидслид ости детективов Национального антикоррупционного бюро Украины).
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Также работники ГБР имеют право принимать меры по розыску и аресту средств и иного имущества, которые могут быть предметом конфискации или специальной конфискации по уголовным правонарушениям, отнесенным к подследственности Государственного бюро расследований, осуществлять деятельность по хранению средств и другого имущества, на которое наложен арест.
Также законом устанавливаются условия денежного обеспечения работников ГБР. Согласно закону, заработную плату работников Государственного бюро расследований составляют не менее 70% - должностной оклад и не более 30% - доплаты.
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Принятым законом устанавливаются следующие должностные оклады работников Государственного бюро расследований в соответствии с размером минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год: директор Государственного бюро расследований - 30; первый заместитель, заместитель директора Государственного бюро расследований - 28.