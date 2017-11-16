Романа Трубу обрано директором Державного бюро розслідувань

Як повідомляв УНН, всього у конкурсі на цю посаду брало участь 19 осіб.

Наводимо результати голосування конкурсної комісії за кандидатів на посаду голови ДБР:

1. Буряк Олександр Олександрович —"за" 1 з 11членів комісії

2. Варченко Ольга Олександрівна — “за” — 1

3. Вовк Василь Васильович — “за” — 2

4. Голобутовський Роман Зіновійович- “за” — 0

5. Горащенков Олексій Миколайович — “за” — 2

6. Григоров Олег Олексійович — “за” — 4

7. Гупал Роман Миколайович — “за” — 3

8. Клименко Віктор Анатолійович — “за” — 0

9. Корж Анатолій Степанович — “за” — 2

10. Македон Юрій Миколайович — “за” — 4

11. Матіос Анатолій Васильович — “за” — 2

12. Палатов Сергій Олегович — “за” 1

13. Теличко Вадим Дмитрович — “за” — 2

14. Трофименко Володимир Михайлович — “за” — 1

15. Труба Роман Михайлович — “за” — 9

16. Усатий Григорій Олександрович — “за” — 5

17. Харкевич Олексій Олександрович — “за” — 4

18. Чобіток Богдан Петрович — “за” — 3

19. Чурсін Олександр Вікторович — “за” — 2

Нагадаємо, на думку Матіоса, Державне бюро розслідувань може почати свою роботу вже через три місяці.