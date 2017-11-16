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Романа Трубу обрано директором Державного бюро розслідувань

Романа Трубу обрано директором Державного бюро розслідувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Директором Державного бюро розслідувань обрано Романа Трубу. За цього кандидата проголосували 9 з 11 членів конкурсної комісії, передає кореспондент УНН.

Як повідомляв УНН, всього у конкурсі на цю посаду брало участь 19 осіб.

Наводимо результати голосування конкурсної комісії за кандидатів на посаду голови ДБР:

1. Буряк Олександр Олександрович —"за" 1 з 11членів комісії
2. Варченко Ольга Олександрівна — “за” — 1
3. Вовк Василь Васильович — “за” — 2
4. Голобутовський Роман Зіновійович- “за” — 0
5. Горащенков Олексій Миколайович — “за” — 2
6. Григоров Олег Олексійович — “за” — 4
7. Гупал Роман Миколайович — “за” — 3
8. Клименко Віктор Анатолійович — “за” — 0
9. Корж Анатолій Степанович — “за” — 2
10. Македон Юрій Миколайович — “за” — 4
11. Матіос Анатолій Васильович — “за” — 2
12. Палатов Сергій Олегович — “за” 1
13. Теличко Вадим Дмитрович — “за” — 2
14. Трофименко Володимир Михайлович — “за” — 1
15. Труба Роман Михайлович — “за” — 9
16. Усатий Григорій Олександрович — “за” — 5
17. Харкевич Олексій Олександрович — “за” — 4
18. Чобіток Богдан Петрович — “за” — 3
19. Чурсін Олександр Вікторович — “за” — 2

Нагадаємо, на думку Матіоса, Державне бюро розслідувань може почати свою роботу вже через три місяці.

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