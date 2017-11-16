Романа Трубу избрали директором Государственного бюро расследований

Как сообщал УНН, всего в конкурсе на эту должность участвовало 19 человек.

Приводим результаты голосования конкурсной комиссии за кандидатов на пост главы ГБР:

1. Буряк Александр Александрович - "за" 1 из 11членив комиссии

2. Варченко Ольга Александровна - "за" - 1

3. Вовк Василий Васильевич - "за" - 2

4. Голобутовский Роман Зиновийович- "за" - 0

5. Горащенков Алексей Николаевич - "за" - 2

6. Григоров Олег Алексеевич - "за" - 4

7. Гупал Роман Николаевич - "за" - 3

8. Клименко Виктор Анатольевич - "за" - 0

9. Корж Анатолий Степанович - "за" - 2

10. Македон Юрий Николаевич - "за" - 4

11. Матиос Анатолий Васильевич - "за" - 2

12. Палатов Сергей Олегович - "за" 1

13. Теличко Вадим Дмитриевич - "за" - 2

14. Трофименко Владимир Михайлович - "за" - 1

15. Труба Роман Михайлович - "за" - 9

16. Усатый Григорий Александрович - "за" - 5

17. Харкевич Алексей Александрович - "за" - 4

18. Чобиток Богдан Петрович - "за" - 3

19. Чурсин Александр Викторович - "за" - 2

Напомним, по мнению Матиоса, Государственное бюро расследований может начать свою работу уже через три месяца.