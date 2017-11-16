Романа Трубу избрали директором Государственного бюро расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Директором Государственного бюро расследований избран Роман Труба. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии, передает корреспондент УНН.
Как сообщал УНН, всего в конкурсе на эту должность участвовало 19 человек.
Приводим результаты голосования конкурсной комиссии за кандидатов на пост главы ГБР:
1. Буряк Александр Александрович - "за" 1 из 11членив комиссии
2. Варченко Ольга Александровна - "за" - 1
3. Вовк Василий Васильевич - "за" - 2
4. Голобутовский Роман Зиновийович- "за" - 0
5. Горащенков Алексей Николаевич - "за" - 2
6. Григоров Олег Алексеевич - "за" - 4
7. Гупал Роман Николаевич - "за" - 3
8. Клименко Виктор Анатольевич - "за" - 0
9. Корж Анатолий Степанович - "за" - 2
10. Македон Юрий Николаевич - "за" - 4
11. Матиос Анатолий Васильевич - "за" - 2
12. Палатов Сергей Олегович - "за" 1
13. Теличко Вадим Дмитриевич - "за" - 2
14. Трофименко Владимир Михайлович - "за" - 1
15. Труба Роман Михайлович - "за" - 9
16. Усатый Григорий Александрович - "за" - 5
17. Харкевич Алексей Александрович - "за" - 4
18. Чобиток Богдан Петрович - "за" - 3
19. Чурсин Александр Викторович - "за" - 2
Напомним, по мнению Матиоса, Государственное бюро расследований может начать свою работу уже через три месяца.