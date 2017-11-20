В ГПУ объяснили ситуацию с потерей права на расследование подследственных ГБР преступлений

Как отметили в ГПУ, 20 ноября 2012 года вступил в силу новый УПК Украины. После вступления в силу УПК (согласно его Заключительным и Переходным положениям) рассчитаны предельно допустимые сроки осуществления следователями прокуратуры полномочий:



по расследованию преступлений, подследственных ГБР, - до дня введения в действие ч.4 ст.216 УПК (до дня начала деятельности ГБР, но не позднее 5 лет со дня вступления в силу настоящего Кодекса (что наступит раньше), пользуясь при этом полномочиями следователей, определенными КПК (срок истек 20.11.2017);



по дорасследованию преступлений, подследственных ГБР, начатых до вступления в силу ч.4 ст.216 УПК, - до окончания досудебного расследования, но не более двух лет, пользуясь при этом полномочиями следователей, определенными КПК;



по дорасследованию преступлений, подследственных НАБУ, - до окончания досудебного расследования, но не более двух лет, пользуясь при этом полномочиями следователей, определенных КПК (срок истек 20.11.2017).



"Сейчас у следователей прокуратуры остается право дорасследования начатых ими уголовных производств, с подследственностью ГБР, но не более двух лет. Одновременно следователи прокуратуры не имеют права расследовать новые уголовные производства, то есть те, сведения о которых внесены в ЕРДР после 20 ноября 2017 года", - говорится в разъяснении.

В ГПУ добавили, что право расследовать уголовные производства с признаками подследственности НАБУ следователи органов прокуратуры теряют при любых условиях.

"Принимая во внимание, что сейчас ГБР не начало свою работу, а прокуратура потеряла полномочия по расследованию, подследственных ГБР преступлений, решением проблемы может стать использование руководителями прокуратур полномочий по поручению проведения досудебного расследования другому органу досудебного расследования в порядке ч.5 ст.36 УПК (в связи с невозможностью осуществления эффективного досудебного расследования ГБР из-за того, что оно не начало свою работу), а процессуальными руководителями - права личного проведения следственных (розыскных) и процессуальных действий (п.4 ч.1 ст.36 УПК Украины)", - указали в Генпрокуратуре.

Отмечается, что актуальность и критичность сложившейся ситуации неоднократного отмечал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Напомним, с 20 ноября 2017 года прокуратура потеряла право начинать расследование против высокопоставленных чиновников, судей и правоохранителей, а также регистрировать новые.