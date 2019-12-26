Рябошапка назвав кількість слідчих "справ Майдану", які готові перейти до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Майже 30 співробітників генеральної прокуратури України, що займались розслідуванням "справ Майдану", готові перейти до Державного бюро розслідувань. Про це під час брифінгу щодо початку роботи Офісу Генерального прокурора заявив Генпрокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
"27 чи 28 людей, які готові перейти до ДБР", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.
"По-перше, ця група (що займалась розслідуванням справ Майдану – ред.) не розвалилась. Є управління процесуальних керівників, яке є самостійним структурним підрозділом і яке уже зараз проводить невідкладні слідчі дії. Наприклад, було проведено слідчий експеримент. Уже в той час, коли ми втратили повноваження щодо досудового розслідування, справи були в процесі передачі до ДБР. ДБР утворено спеціальний підрозділ, новий закон передбачає ще додаткові штатні одиниці для цього спецпідрозділу. Як тільки закон буде опубліковано, буде призначено керівника чи в.о. керівника ДБР, ми завершимо процес, пов'язаний з переходом слідчих чи прокурорів, які захочуть перейти в ДБР", - сказав Рябошапка.
З його слів, наразі у прокуратурі "є варіанти, як вирішити цю проблему з тим, щоб люди не були звільнені до того моменту, як вони перейдуть до ДБР".
"Я маю на увазі слідчих і прокурорів, які працювали над "справами Майдану". Ми їх юридично втримаємо, вони звільнені не будуть", - сказав Генпрокурор.
Як повідомлялося раніше в УНН, Генеральна прокуратура України фактично передала за підслідністю до Національного антикорупційного бюро України 20 справ щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках.