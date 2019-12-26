Рябошапка назвав кількість слідчих "справ Майдану", які готові перейти до ДБР

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Майже 30 співробітників генеральної прокуратури України, що займались розслідуванням "справ Майдану", готові перейти до Державного бюро розслідувань. Про це під час брифінгу щодо початку роботи Офісу Генерального прокурора заявив Генпрокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.