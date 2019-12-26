Рябошапка назвал количество следователей "дел Майдана", которые готовы перейти в ГБР

"27 или 28 человек, которые готовы перейти в ГБР", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"Во-первых, эта группа (которая занималась расследованием дел Майдана - ред.) не развалилась. Есть управление процессуальных руководителей, которое является самостоятельным структурным подразделением и которое уже сейчас проводит неотложные следственные действия. Например, был проведен следственный эксперимент. Уже в то время, когда мы потеряли полномочия по досудебному расследованию, дела были в процессе передачи в ГБР. В ГБР создано специальное подразделение, новый закон предусматривает еще дополнительные штатные единицы для этого спецподразделения. Как только закон будет опубликован, будет назначен руководитель или и.о. руководителя ГБР, мы завершим процесс, связанный с переходом следователей или прокуроров, которые захотят перейти в ГБР", - сказал Рябошапка.

По его словам, сейчас в прокуратуре "есть варианты, как решить эту проблему с тем, чтобы люди не были уволены до того момента, как они перейдут в ГБР".

"Я имею в виду следователей и прокуроров, которые работали над "делами Майдана". Мы их юридически удержим, они освобождены не будут", - сказал генпрокурор.

Как сообщалось ранее в УНН, Генеральная прокуратура Украины фактически передала по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины 20 дел по событиям на Майдане в 2013-2014 годах.