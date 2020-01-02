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В Украине вместо ГПУ с сегодняшнего дня заработал Офис Генпрокурора

В Украине вместо ГПУ с сегодняшнего дня заработал Офис Генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 21486 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В соответствии с приказом Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, с сегодняшнего дня, 2 января 2020 года на смену Генеральной прокуратуре пришел Офис Генерального прокурора, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте ведомства.

"Офис Генерального прокурора - центральный орган в системе прокуратуры. Он начал работу 2 января 2020 года в соответствии с приказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Офис Генерального прокурора создан на месте ликвидированной Генеральной прокуратуры Украины в рамках реформирования системы, начатого в сентябре 2019 года, с целью повышения общественного доверия в прокуратуру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый Офис имеет 12 департаментов, 8 отдельных управлений, две специализированные прокуратуры. Всего в офисе 1,5 тыс. человек.

Напомним, 19 сентября нардепы изменили законодательство по реформе прокуратуры.

Закон об Офисе Генпрокурора вступил в силу 25 сентября.

Ранее Генпрокурор заявил, что днем запуска работы Офиса Генерального прокурора станет 2 января.

Также по его словам, все три этапа аттестации прошло 610 прокуроров Генпрокуратуры.

Как сообщал УНН, ГПУ фактически передала по подследственности в НАБУ 20 дел по событиям на Майдане в 2013-2014 годах.

Рябошапка заявил, что почти 30 сотрудников ГПУ, которые занимались расследованием "дел Майдана", готовы перейти в Государственное бюро расследований.

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