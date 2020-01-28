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В Офисе Генпрокурора рассказали, кого планируют набрать в штат из-за пределов системы

Киев • УНН

 • 14212 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Офисе Генерального прокурора (ОГП) заявили, что на конкурсе на должности прокуроров рады видеть юристов, ученых и представителей судебной системы. Об этом в интервью изданию "Закон и бизнес" сообщил заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак, передает УНН.

В Офисе Генпрокурора рассказали, кого планируют набрать в штат из-за пределов системы

"В законе предусмотрено, что это может быть любое лицо, которое имеет соответствующие квалификацию и образование, - специалист в области права с соответствующим опытом в 5 лет и более. У нас есть только одно замечание: это не могут быть прокуроры, которые по состоянию на 25 сентября прошлого года занимали должности в прокуратуре. Другими словами, это должны быть юристы с опытом, желающие принять участие в отборе", - отметил он.

Чумак добавил, что в ОГП будут рады видеть адвокатов, ученых и представителей судебной системы.

"Адвокаты - прекрасно, ученым также будем рады, как и представителям судебной системы. Адвокаты - это вообще замечательно, потому что они являются обратной стороной той самой прокуратуры. Это одна медаль, только две стороны. Это юристы, которые очень хорошо, тем более, если разбираются в уголовном процессе, знают слабые и сильные стороны процессуального законодательства. Также могут приходить судьи или их помощники. Это абсолютно нормально. Ученые могут прийти в офис с доктринальным видением того же уголовного права и процесса. Это тоже будет замечательно. Они могут спокойно стать прокурорами - процессуальными руководителями", - пояснил он.

В ОГП прогнозируют, что к концу года система прокуратуры будет переаттестована.

"В целом в конце этого года мы будем иметь практически всю переаттестованную систему прокуратуры на всех уровнях: генеральную - Офис Генерального прокурора, окружные и региональные прокуратуры. Поэтому считаю, что любой может прийти на эти должности, если будет отвечать тем критериям, которые предусмотрены в законе. Ничего страшного в этом нет", - отмечает он.

На вопрос, не слишком ли велик риск того, что 100 новобранцев только ухудшат ситуацию с расследованием, особенно резонансных производств, он отметил: "100 новобранцев - лишь 12% от общей численности прокуроров в ОГП".

"Этого как раз достаточно, чтобы, с одной стороны, получить свежую кровь, людей, которые имеют другое видение и могут предложить оригинальные подходы, а с другой - сохранить уровень институциональной способности Офиса Генпрокурора, то есть не "плавать" в процессуальных вещах. К тому же успешные кандидаты пройдут стажировку, которая предусматривает практику, а дальнейшая работа, например, в составе групп прокуроров, поможет им перенять опыт коллег", - добавил он.

Напомним, в Офисе Генпрокурора 20 января начался отбор кандидатов на должности прокуроров.

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