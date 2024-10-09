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В Одесі знову пролунали вибухи - мер

В Одесі знову пролунали вибухи - мер

Київ • УНН

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У місті Одеса знову чутно вибухи, про що повідомив міський голова Геннадій Труханов. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, у кількох областях оголошено повітряну тривогу.

В Одесі знову пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

"У місті знову чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - повідомив Труханов.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Додамо

Сьогодні після 19:00 в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння з півдня, оголошено повітряну тривогу в кількох областях.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
odesaОдеса

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