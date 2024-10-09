В Одесі знову пролунали вибухи - мер
Київ • УНН
У місті Одеса знову чутно вибухи, про що повідомив міський голова Геннадій Труханов. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, у кількох областях оголошено повітряну тривогу.
В Одесі знову пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
"У місті знову чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - повідомив Труханов.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Додамо
Сьогодні після 19:00 в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння з півдня, оголошено повітряну тривогу в кількох областях.