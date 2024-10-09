В Одесі пролунали вибухи - мер
Київ • УНН
У місті Одеса чутно вибухи, про що повідомив міський голова Геннадій Труханов. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння з півдня, оголошено повітряну тривогу в кількох областях.
Вибухи пролунали в Одесі. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає УНН.
"В місті чутно вибухи!" - повідомив Турханов.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Згодом з'явилось повідомлення про швидкісну ціль на Одесу. Міська та обласна влада закликали одеситів йти в укриття.