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В Одесі пролунали вибухи - мер

Київ • УНН

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У місті Одеса чутно вибухи, про що повідомив міський голова Геннадій Труханов. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння з півдня, оголошено повітряну тривогу в кількох областях.

Вибухи пролунали в Одесі. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, передає УНН.

"В місті чутно вибухи!" - повідомив Турханов.

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Згодом з'явилось повідомлення про швидкісну ціль на Одесу. Міська та обласна влада закликали одеситів йти в укриття.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
odesaОдеса

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