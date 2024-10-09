В Одессе прогремели взрывы - мэр
Киев • УНН
В городе Одесса слышны взрывы, о чем сообщил городской голова Геннадий Труханов. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с юга, объявлена воздушная тревога в нескольких областях.
Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, передает УНН.
«В городе слышны взрывы!» - сообщил Турханов.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии появилось сообщение о скоростной цели на Одессу. Городские и областные власти призвали одесситов идти в укрытие.