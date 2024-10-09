В Одессе прогремели взрывы - мэр

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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
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Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
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Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
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В Одессе прогремели взрывы - мэр

В Одессе прогремели взрывы - мэр

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 16:09  •  5594 просмотра

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В городе Одесса слышны взрывы, о чем сообщил городской голова Геннадий Труханов. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с юга, объявлена воздушная тревога в нескольких областях.

Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов, передает УНН.

«В городе слышны взрывы!» - сообщил Турханов.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии появилось сообщение о скоростной цели на Одессу. Городские и областные власти призвали одесситов идти в укрытие.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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