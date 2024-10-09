В Одессе снова прогремели взрывы - мэр
Киев • УНН
В городе Одесса снова слышны взрывы, о чем сообщил городской голова Геннадий Труханов. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, в нескольких областях объявлена воздушная тревога.
В Одессе снова прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
«В городе снова слышны взрывы! Будьте в безопасных местах», - сообщил Труханов.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Добавим
Сегодня после 19:00 в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с юга, объявлена воздушная тревога в нескольких областях.