В Одесі зносять незаконні шлагбауми на узбережжі Чорного моря

09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглих
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISW
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія
Публікації
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:39
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Василь Малюк
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Франція
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Ґардіан
Панцирь-С1
Х-59
Економіст (журнал)
Північний потік — 2

В Одесі зносять незаконні шлагбауми на узбережжі Чорного моря

Київ • УНН

 • 724 перегляди

В Одесі прокуратура забезпечує вільний доступ до Чорного моря та розслідує зловживання посадовців КП "Одестранспарксервіс" і міськради. Вже звільнено деякі майданчики від шлагбаумів.

В Одесі зносять незаконні шлагбауми на узбережжі Чорного моря

В Одесі проводять комплексні заходи аби забезпечити вільний доступ громадян до Чорного моря. Також розслідуються факти зловживання службовим становищем посадовцями КП "Одестранспарксервіс" та міської ради при укладанні договорів на платні парковки. Деякі майданчики вже звільнені від шлагбаумів, повідомляє Одеська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

В Одесі прокуратура проводить комплексу роботу для забезпечення вільного доступу людей до Чорного моря. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. В рамках справи розслідуються факти зловживання своїм становищем службовими особами КП "Одестранспарксервіс" та одного з департаментів міської ради 

- йдеться у дописі.

Як вказано, наразі слідство виявило порушення закону при укладанні договорів з підприємцями на експлуатацію платних парковок в Одесі та Одеському районі, в яких зменшена фактична площа, а також встановлено шлагбауми.

Під час низки обшуків правоохоронці "вже вжили заходів для звільнення паркувальних майданчиків від шлагбаумів з метою безперешкодного доступу відпочиваючих до узбережжя Чорного моря".

QR-код на авто та паркомісця: кабмін схвалив законопроєкт, який посилить захист прав водіїв з інвалідністю02.06.25, 13:36 • 2261 перегляд

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Чорне море
Одеса