В Одесі зносять незаконні шлагбауми на узбережжі Чорного моря

В Одесі проводять комплексні заходи аби забезпечити вільний доступ громадян до Чорного моря. Також розслідуються факти зловживання службовим становищем посадовцями КП "Одестранспарксервіс" та міської ради при укладанні договорів на платні парковки. Деякі майданчики вже звільнені від шлагбаумів, повідомляє Одеська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

В Одесі прокуратура проводить комплексу роботу для забезпечення вільного доступу людей до Чорного моря. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. В рамках справи розслідуються факти зловживання своїм становищем службовими особами КП "Одестранспарксервіс" та одного з департаментів міської ради - йдеться у дописі.

Як вказано, наразі слідство виявило порушення закону при укладанні договорів з підприємцями на експлуатацію платних парковок в Одесі та Одеському районі, в яких зменшена фактична площа, а також встановлено шлагбауми.

Під час низки обшуків правоохоронці "вже вжили заходів для звільнення паркувальних майданчиків від шлагбаумів з метою безперешкодного доступу відпочиваючих до узбережжя Чорного моря".

