В Одессе сносят незаконные шлагбаумы на побережье Черного моря
Киев • УНН
В Одессе прокуратура обеспечивает свободный доступ к Черному морю и расследует злоупотребления должностных лиц КП "Одестранспарксервис" и горсовета. Уже освобождены некоторые площадки от шлагбаумов.
В Одессе проводятся комплексные мероприятия, чтобы обеспечить свободный доступ граждан к Черному морю. Также расследуются факты злоупотребления служебным положением должностными лицами КП "Одестранспарксервис" и городского совета при заключении договоров на платные парковки. Некоторые площадки уже освобождены от шлагбаумов, сообщает Одесская областная прокуратура, пишет УНН.
Подробности
В Одессе прокуратура проводит комплексную работу для обеспечения свободного доступа людей к Черному морю. Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. В рамках дела расследуются факты злоупотребления своим положением служебными лицами КП "Одестранспарксервис" и одного из департаментов городского совета
Как указано, сейчас следствие выявило нарушения закона при заключении договоров с предпринимателями на эксплуатацию платных парковок в Одессе и Одесском районе, в которых уменьшена фактическая площадь, а также установлены шлагбаумы.
В ходе ряда обысков правоохранители "уже приняли меры для освобождения парковочных площадок от шлагбаумов с целью беспрепятственного доступа отдыхающих к побережью Черного моря".
