В Одессе сносят незаконные шлагбаумы на побережье Черного моря

В Одессе проводятся комплексные мероприятия, чтобы обеспечить свободный доступ граждан к Черному морю. Также расследуются факты злоупотребления служебным положением должностными лицами КП "Одестранспарксервис" и городского совета при заключении договоров на платные парковки. Некоторые площадки уже освобождены от шлагбаумов, сообщает Одесская областная прокуратура, пишет УНН.

Подробности

В Одессе прокуратура проводит комплексную работу для обеспечения свободного доступа людей к Черному морю. Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. В рамках дела расследуются факты злоупотребления своим положением служебными лицами КП "Одестранспарксервис" и одного из департаментов городского совета - говорится в сообщении.

Как указано, сейчас следствие выявило нарушения закона при заключении договоров с предпринимателями на эксплуатацию платных парковок в Одессе и Одесском районе, в которых уменьшена фактическая площадь, а также установлены шлагбаумы.

В ходе ряда обысков правоохранители "уже приняли меры для освобождения парковочных площадок от шлагбаумов с целью беспрепятственного доступа отдыхающих к побережью Черного моря".

