В Одесі затримали працівника ТЦК, який працював на росіян під час окупації Херсонщини
Київ • УНН
ДБР викрило екс-інспектора "Дар'ївської колонії", який співпрацював з окупантами на Херсонщині. Після деокупації він служив у ТЦК в Одеській області, де вручав повістки, приховуючи своє минуле.
Правоохоронці викрили колишнього співробітника "Дар’ївської колонії", який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після звільнення захопленої території пішов служити в ТЦК в Одеській області. Про це заявили в ДБР, передає УНН.
Деталі
Слідчі з'ясували, що під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території.
Згодом чоловік був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. Колегам чоловік розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами.
В Одесі ДБР викрило посадовця ТЦК, який організував багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах27.05.24, 13:24 • 18722 перегляди
У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Фігурант затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо
Начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК затримано за організацію схеми ухилення від мобілізації. Під час обшуків у них та спільника вилучено понад 1 млн доларів та підроблені документи.