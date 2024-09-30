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В Одессе задержали работника ТЦК, который работал на россиян во время оккупации Херсонщины

В Одессе задержали работника ТЦК, который работал на россиян во время оккупации Херсонщины

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 11:55  •  6484 просмотра

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ГБР разоблачило экс-инспектора «Дарьевской колонии», который сотрудничал с оккупантами на Херсонщине. После деоккупации он служил в ТЦК в Одесской области, где вручал повестки, скрывая свое прошлое.

Правоохранители разоблачили бывшего сотрудника «Дарьевской колонии», который работал на захватчиков во время оккупации Херсонщины. После освобождения захваченной территории пошел служить в ТЦК в Одесской области. Об этом заявили в ГБР, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии устроился на аналогичную должность к захватчикам. Он работал в захваченном заведении на «новую власть» до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории.

Впоследствии мужчина был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам мужчина рассказывал о своей сознательной позиции и отрицал сотрудничество с оккупантами.

В Одессе ГБР разоблачило чиновника ТЦК, который организовал многомиллионную схему заработка на уклонистах27 мая 2024, 10:24 • 18507 просмотров

В результате проведения оперативно-следственных действий работники ГБР нашли документацию по функционированию колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика. Ему сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)

- резюмировали в ГБР. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним,

Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК задержаны за организацию схемы уклонения от мобилизации. Во время обысков у них и сообщника изъято более 1 млн долларов и поддельные документы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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