В Одессе задержали работника ТЦК, который работал на россиян во время оккупации Херсонщины

Правоохранители разоблачили бывшего сотрудника «Дарьевской колонии», который работал на захватчиков во время оккупации Херсонщины. После освобождения захваченной территории пошел служить в ТЦК в Одесской области. Об этом заявили в ГБР, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии устроился на аналогичную должность к захватчикам. Он работал в захваченном заведении на «новую власть» до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории.

Впоследствии мужчина был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам мужчина рассказывал о своей сознательной позиции и отрицал сотрудничество с оккупантами.

В Одессе ГБР разоблачило чиновника ТЦК, который организовал многомиллионную схему заработка на уклонистах

В результате проведения оперативно-следственных действий работники ГБР нашли документацию по функционированию колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика. Ему сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) - резюмировали в ГБР.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним,

Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК задержаны за организацию схемы уклонения от мобилизации. Во время обысков у них и сообщника изъято более 1 млн долларов и поддельные документы.