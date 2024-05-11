В Одесі та Сумах пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибухи пролунали в Одесі та Сумах на тлі повітряної тривоги, оскільки Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.
Вибухи пролунали в Одесі та Сумах на плі повітряної тривоги, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
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У Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - було зазначено у повідомленні.
Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не коментували.