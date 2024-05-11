В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ

Взрывы прогремели в Одессе и Сумах на фоне воздушной тревоги, передает УНН со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Детали

В Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" - было указано в сообщении.

Местные и областные власти пока информацию о взрывах не комментировали.