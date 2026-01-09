$42.990.27
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Ексклюзив
13:30 • 6630 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 4384 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 8330 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 4800 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11498 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
Ексклюзив
11:31 • 12614 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13810 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 12033 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
09:48 • 12748 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр
В Одесі поліція викрила завідувачку психіатричного відділення у вимаганні хабаря

Київ • УНН

 • 58 перегляди

В Одесі завідувачка психіатричного відділення вимагала 500 доларів щомісяця за лікування, погрожуючи випискою. Загалом лікарка планувала отримати 1500 доларів за три місяці.

В Одесі поліція викрила завідувачку психіатричного відділення у вимаганні хабаря

В Одесі поліція затримала завідувачку психіатричного відділення, яка вимагала у пацієнта 500 доларів за місяць лікування. Лікарка погрожувала виписати чоловіка зі стаціонару у разі відмови від оплати, а загалом планувала отримати 1500 доларів за три місяці лікування. Про це повідомляє Нацполіція, пише УНН.

Встановлено, що до лікарки-психіатра звернувся чоловік зі скаргами на погіршення стану здоров’я. Після первинного огляду його госпіталізували до стаціонару

- йдеться у повідомленні.

Однак замість надання безоплатної медичної допомоги, передбаченої законодавством, медик висунула вимогу щодо оплати лікування.

Зокрема фігурантка повідомила пацієнту та його супроводжуючому, що для продовження перебування у лікарні протягом одного місяця необхідно сплатити 500 доларів.

Загалом за три місяці лікування вона планувала отримати 1500 доларів. У разі відмови від передачі коштів жінка погрожувала виписати пацієнта зі стаціонару в найкоротші строки.

Поліцейські затримали фігурантку одразу після отримання обумовленої суми коштів. Їй вже повідомлено про підозру.

Брав хабарі навіть автомобілями: ДБР повідомило про підозру посадовцю Рівненського ТЦК 09.01.26, 14:53 • 2194 перегляди

Ольга Розгон

Кримінал та НПУНН-Одеса
Національна поліція України
Одеса