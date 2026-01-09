В Одесі поліція викрила завідувачку психіатричного відділення у вимаганні хабаря
В Одесі завідувачка психіатричного відділення вимагала 500 доларів щомісяця за лікування, погрожуючи випискою. Загалом лікарка планувала отримати 1500 доларів за три місяці.
В Одесі поліція затримала завідувачку психіатричного відділення, яка вимагала у пацієнта 500 доларів за місяць лікування. Лікарка погрожувала виписати чоловіка зі стаціонару у разі відмови від оплати, а загалом планувала отримати 1500 доларів за три місяці лікування. Про це повідомляє Нацполіція, пише УНН.
Встановлено, що до лікарки-психіатра звернувся чоловік зі скаргами на погіршення стану здоров’я. Після первинного огляду його госпіталізували до стаціонару
Однак замість надання безоплатної медичної допомоги, передбаченої законодавством, медик висунула вимогу щодо оплати лікування.
Зокрема фігурантка повідомила пацієнту та його супроводжуючому, що для продовження перебування у лікарні протягом одного місяця необхідно сплатити 500 доларів.
Загалом за три місяці лікування вона планувала отримати 1500 доларів. У разі відмови від передачі коштів жінка погрожувала виписати пацієнта зі стаціонару в найкоротші строки.
Поліцейські затримали фігурантку одразу після отримання обумовленої суми коштів. Їй вже повідомлено про підозру.
