В Одесі поліція викрила завідувачку психіатричного відділення у вимаганні хабаря

В Одесі поліція затримала завідувачку психіатричного відділення, яка вимагала у пацієнта 500 доларів за місяць лікування. Лікарка погрожувала виписати чоловіка зі стаціонару у разі відмови від оплати, а загалом планувала отримати 1500 доларів за три місяці лікування. Про це повідомляє Нацполіція, пише УНН.

Встановлено, що до лікарки-психіатра звернувся чоловік зі скаргами на погіршення стану здоров’я. Після первинного огляду його госпіталізували до стаціонару