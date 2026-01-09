В Одессе полиция разоблачила заведующую психиатрическим отделением в вымогательстве взятки
Киев • УНН
В Одессе заведующая психиатрическим отделением требовала 500 долларов ежемесячно за лечение, угрожая выпиской. В общей сложности врач планировала получить 1500 долларов за три месяца.
В Одессе полиция задержала заведующую психиатрическим отделением, которая требовала у пациента 500 долларов за месяц лечения. Врач угрожала выписать мужчину из стационара в случае отказа от оплаты, а в целом планировала получить 1500 долларов за три месяца лечения. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.
Установлено, что к врачу-психиатру обратился мужчина с жалобами на ухудшение состояния здоровья. После первичного осмотра его госпитализировали в стационар
Однако вместо оказания бесплатной медицинской помощи, предусмотренной законодательством, медик выдвинула требование об оплате лечения.
В частности, фигурантка сообщила пациенту и его сопровождающему, что для продолжения пребывания в больнице в течение одного месяца необходимо уплатить 500 долларов.
В целом за три месяца лечения она планировала получить 1500 долларов. В случае отказа от передачи средств женщина угрожала выписать пациента из стационара в кратчайшие сроки.
Полицейские задержали фигурантку сразу после получения оговоренной суммы средств. Ей уже сообщено о подозрении.
Брал взятки даже автомобилями: ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Ровенского ТЦК09.01.26, 14:53 • 2170 просмотров