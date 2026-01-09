$42.990.27
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 6356 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 4160 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 8096 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 4602 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11434 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12570 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13789 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 12017 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 12742 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
публикации
Эксклюзивы
В Одессе полиция разоблачила заведующую психиатрическим отделением в вымогательстве взятки

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Одессе заведующая психиатрическим отделением требовала 500 долларов ежемесячно за лечение, угрожая выпиской. В общей сложности врач планировала получить 1500 долларов за три месяца.

В Одессе полиция разоблачила заведующую психиатрическим отделением в вымогательстве взятки

В Одессе полиция задержала заведующую психиатрическим отделением, которая требовала у пациента 500 долларов за месяц лечения. Врач угрожала выписать мужчину из стационара в случае отказа от оплаты, а в целом планировала получить 1500 долларов за три месяца лечения. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.

Установлено, что к врачу-психиатру обратился мужчина с жалобами на ухудшение состояния здоровья. После первичного осмотра его госпитализировали в стационар

- говорится в сообщении.

Однако вместо оказания бесплатной медицинской помощи, предусмотренной законодательством, медик выдвинула требование об оплате лечения.

В частности, фигурантка сообщила пациенту и его сопровождающему, что для продолжения пребывания в больнице в течение одного месяца необходимо уплатить 500 долларов.

В целом за три месяца лечения она планировала получить 1500 долларов. В случае отказа от передачи средств женщина угрожала выписать пациента из стационара в кратчайшие сроки.

Полицейские задержали фигурантку сразу после получения оговоренной суммы средств. Ей уже сообщено о подозрении.

Брал взятки даже автомобилями: ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Ровенского ТЦК09.01.26, 14:53 • 2170 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧПУНН-Одесса
Национальная полиция Украины
Одесса