В Одессе полиция разоблачила заведующую психиатрическим отделением в вымогательстве взятки

В Одессе полиция задержала заведующую психиатрическим отделением, которая требовала у пациента 500 долларов за месяц лечения. Врач угрожала выписать мужчину из стационара в случае отказа от оплаты, а в целом планировала получить 1500 долларов за три месяца лечения. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.

Установлено, что к врачу-психиатру обратился мужчина с жалобами на ухудшение состояния здоровья. После первичного осмотра его госпитализировали в стационар - говорится в сообщении.

Однако вместо оказания бесплатной медицинской помощи, предусмотренной законодательством, медик выдвинула требование об оплате лечения.

В частности, фигурантка сообщила пациенту и его сопровождающему, что для продолжения пребывания в больнице в течение одного месяца необходимо уплатить 500 долларов.

В целом за три месяца лечения она планировала получить 1500 долларов. В случае отказа от передачи средств женщина угрожала выписать пациента из стационара в кратчайшие сроки.

Полицейские задержали фигурантку сразу после получения оговоренной суммы средств. Ей уже сообщено о подозрении.

