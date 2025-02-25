В Німеччині обговорюють можливість виділення 200 млрд євро на оборону

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори з соціал-демократами з метою швидкого затвердження спеціальних витрат на оборону в розмірі 200 млрд євро (210 млрд доларів). Новий пакет буде вдвічі більшим за той, що був схвалений попереднім парламентом. Про це пише Bloomberg, повідомляє УНН.

Представники християнських демократів Мерца і СДПН обговорюють способи обійти жорсткі обмеження на державні запозичення в Німеччині, щоб вивільнити ресурси для, як зазначає видання, занепалої армії країни.

Мерц обіцяв збільшити інвестиції в німецьку армію для протидії російській агресії, але його плани зіткнулися з проблемами після того, як маргінальні партії забезпечили собі блокуючу меншість у наступному парламенті. Маючи менше двох третин місць, основні партії не мають голосів, щоб послабити конституційні обмеження на державні запозичення. Але вони можуть обійти цю проблему, проштовхнувши голосування до того, як новий парламент збереться на своє перше засідання 24 березня.

Мерц, партія якого виграла вибори в Бундестаг, перебуває під тиском необхідності швидко просуватися в оборонній сфері, оскільки решта країн Європейського союзу реагує на наміри Дональда Трампа домогтися швидкого врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо

Європейські фондові ринки 24 лютого німецькі акції зросли, оскільки інвестори привітали результати виборів у Німеччині, які дозволили центристським партіям сформувати коаліцію. Порівняльний індекс Німеччини зріс на 0,4%. Акції оборонних компаній Hensoldt, Rheinmetall і Renk зросли від 1% до 2,8%, євро виріс до місячного максимуму в $1,0528, перш ніж опуститися на останній угоді на 0,22% вище до $1,0481.

За підсумками підрахунку 100% голосів блок ХДС/ХСС отримав 28,6% на виборах до Бундестагу. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 20,8%, СДПН – третя з 16,4%.