В Германии обсуждают возможность выделения 200 млрд евро на оборону

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц начал переговоры с социал-демократами с целью быстрого утверждения специальных расходов на оборону в размере 200 млрд евро (210 млрд долларов). Новый пакет будет вдвое больше того, что был одобрен предыдущим парламентом. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Представители христианских демократов Мерца и СДПГ обсуждают способы обойти жесткие ограничения на государственные заимствования в Германии, чтобы высвободить ресурсы для, как отмечает издание, пришедшей в упадок армии страны.

Мерц обещал увеличить инвестиции в немецкую армию для противодействия российской агрессии, но его планы столкнулись с проблемами после того, как маргинальные партии обеспечили себе блокирующее меньшинство в следующем парламенте. Имея менее двух третей мест, основные партии не имеют голосов, чтобы ослабить конституционные ограничения на государственные заимствования. Но они могут обойти эту проблему, протолкнув голосование до того, как новый парламент соберется на свое первое заседание 24 марта.

Мерц, партия которого выиграла выборы в Бундестаг, находится под давлением необходимости быстро продвигаться в оборонной сфере, поскольку остальные страны Европейского союза реагируют на намерения Дональда Трампа добиться быстрого урегулирования войны в Украине.

Напомним

Европейские фондовые рынки 24 февраля немецкие акции выросли, поскольку инвесторы приветствовали результаты выборов в Германии, которые позволили центристским партиям сформировать коалицию. Сравнительный индекс Германии вырос на 0,4%. Акции оборонных компаний Hensoldt, Rheinmetall и Renk выросли от 1% до 2,8%, евро вырос до месячного максимума в $1,0528, прежде чем опуститься на последней сделке на 0,22% выше до $1,0481.

По итогам подсчета 100% голосов блок ХДС/ХСС получил 28,6% на выборах в Бундестаг. На втором месте "Альтернатива для Германии" с 20,8%, СДПГ - третья с 16,4%.