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The Guardian

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В NASA розповіли подробиці шостого польоту гелікоптера Ingenuity на Марсі

Київ • УНН

 • 39205 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Шостий політ на Марсі вертольота Ingenuity супроводжувався технічними збоями, але апарат в цілому виконав поставлене завдання. Про це повідомило в четвер на своєму сайті Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), передає УНН.

В NASA розповіли подробиці шостого польоту гелікоптера Ingenuity на Марсі

Цитата

“Шостий політ відбувся 22 травня, — відзначило відомство. — Вертольоту була передана команда піднятися на висоту 10 м і переміститися на 150 м в південно-західному напрямку зі швидкістю 4 м/с. Далі він повинен був просунутися ще на 15 м на південь, виробляючи при цьому кольорову фотозйомку місцевості, а потім ще на 50 м на північний схід і здійснити посадку”.

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“Як показала телеметрія, перший етап — 150 м — пройшов без перешкод. Але потім щось сталося: Ingenuity почав то втрачати, то набирати швидкість і при цьому гойдатись. І так тривало до самого кінця польоту. Перед посадкою, яка завершилася без проблем, бортові датчики показували, що відхилення по крену і тангажу у вертольота склали більш ніж 20 градусів”, — вказало NASA, підкресливши, що апарат зумів опуститися в 5 м від заданого місця.

Деталі

Техніки NASA встановили, що приблизно на 54-й секунді польоту в програмі бортового комп’ютера апарату стався збій, який призвів до того, що таймер на фотокамері став показувати неправильний час. Дані ж таймера грають важливу роль в системі навігації вертольота. “Не дивлячись на всі ці проблеми, Ingenuity впорався з ситуацією. Отримана інформація буде проаналізована, щоб розширити наше уявлення про те, як здійснювати польоти на Марсі”, — зауважило NASA.

#MarsHelicopter #Ingenuity Flight Six Navcam Image pic.twitter.com/LIuROM5ux3

— Space Curiosity (@spacecuriosity_) May 27, 2021

Довідка

Вертоліт, створення якого обійшлося в 80 млн доларів, був доставлений в кратер Езеро 18 лютого разом з марсоходом Perseverance. NASA планує використовувати Ingenuity для вивчення тих районів, куди не може добратися шестиколісний ровер, а також для створення тривимірних карт поверхні планети і рішення інших наукових завдань. Мета місії марсохода — спробувати виявити сліди можливого існування в далекому минулому життя на Марсі.

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Ingenuity, маса якого становить 1,8 кг, вперше злетів на висоту 3 м і опустився назад 19 квітня, його політ тоді тривав всього 39,1 секунди. 22 квітня він уже піднявся на висоту 5 м і відлетів убік на 2 м. 25 квітня вертоліт подолав відстань 50 м і повернувся до місця старту, а 30 квітня — в цілому 266 м, провівши в повітрі 118 секунд. В ході п’ятого польоту 7 травня апарат перемістився на 129 м і вперше здійснив посадку в новому місці.

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