Марсохід NASA Perseverance записав звуки іншого космічного корабля на Червоній планеті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Марсохід Perseverance вперше записав звуки іншого космічного корабля на Марсі. Про це пише УНН з посиланням на NASA.
Деталі
Під час четвертого польоту Ingenuity мікрофон, що входить до складу приладу SuperCam на борту Perseverance, вловлював гудіння лопастей і гомін вітру. Звук записаний у моно.
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“Вчені полегшили слух, ізолювавши звук лопаті вертольота 84 герц, зменшивши частоти нижче 80 герц і вище 90 герц та збільшивши гучність сигналу, що залишився. Деякі частоти були відрізані, щоб видати гудіння вертольота, коли він проходить через поле зору камери”, — йдеться у повідомленні.
Ingenuity став першим літаком в історії, який здійснив керований політ на іншій планеті 19 квітня 2021 року.
Нагадаємо
30 квітня вертоліт Ingenuity здійснив свій четвертий політ на Марсі і показав кращі результати, аніж у трьох минулих спробах. Дрон Ingenuity під час польоту сфотографував марсохід Perseverance. Знімок зроблено з висоти 5 метрів і за 85 метрів від ровера.
Доповнення
Ingenuity — це мінівертоліт вагою 1,8 кг, який прилетів на Марс на борту марсохода Perseverance, який приземлився в лютому 2021 року.
У березні головний розробник Ingenuity Боб Белара відзначав, що апарат досить крихкий. У разі падіння він може зазнати пошкоджень, через які може виникнути несправність. Керівник планетологічного підрозділу NASA Лорі Глейз підкреслювала, що Ingenuity, маса якого становить близько 1,8 кг, повинен стати “першим вертольотом, який полетить на іншій планеті”.
Вона вказувала, що фахівці будуть робити фотографії за допомогою встановлених на апараті камер. За словами Глейз, це дозволить зібрати інформацію про деякі ділянки поверхні Червоної планети, за якими важко спостерігати з космосу.