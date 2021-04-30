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Вертоліт Ingenuity здійснив четвертий політ на Марсі, побивши рекорди трьох попередніх

Вертоліт Ingenuity здійснив четвертий політ на Марсі, побивши рекорди трьох попередніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вертоліт Ingenuity здійснив свій четвертий політ на Марсі і показав кращі результати, аніж у трьох минулих спробах. Про це повідомили у NASA, пише УНН.

Деталі

У відомстві заявляють, що вертоліт Ingenuity пролетів далі в з більшою швидкістю, ніж попередні три рази і зробив фотознімки, які оприлюднять згодом.

Нагадаємо

Нагадаємо

Четвертий політ був запланований на 29 квітня, однак не відбувся через технічні причини. Дрон Ingenuity під час польоту сфотографував марсохід Perseverance. Знімок зроблено з висоти 5 метрів і за 85 метрів від ровера.

Доповнення

Ingenuity — це мінівертоліт вагою 1,8 кг, який прилетів на Марс на борту марсохода Perseverance, який приземлився в лютому 2021 року.

У березні головний розробник Ingenuity Боб Белара відзначав, що апарат досить крихкий. У разі падіння він може зазнати пошкоджень, через які може виникнути несправність. Керівник планетологічного підрозділу NASA Лорі Глейз підкреслювала, що Ingenuity, маса якого становить близько 1,8 кг, повинен стати “першим вертольотом, який полетить на іншій планеті”.

Вона вказувала, що фахівці будуть робити фотографії за допомогою встановлених на апараті камер. За словами Глейз, це дозволить зібрати інформацію про деякі ділянки поверхні Червоної планети, за якими важко спостерігати з космосу.

Спочатку апарат повинен піднятися на висоту близько 3 м. Пізніше висота польоту збільшиться до 5 м. Очікується, що польоти апарату триватимуть не менше 31 земної доби.

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