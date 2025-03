Марсіанські хроніки: вертоліт NASA Ingenuity в польоті сфотографував марсохід Perseverance

Деталі

Знімок був зроблений під час третього польоту автономного коптера Ingenuity, який стався 25 квітня.

Перебуваючи в повітрі, він зробив ряд низку знімків, задіявши свою кольорову камеру. У лівому верхньому кутку одного з переданих на Землю зображень можна побачити об'єкт. При більш детальному розгляді стає зрозуміло, що це ровер Perseverance. У момент зйомки Ingenuity знаходився на відстані близько 85 метрів від марсохода. Знімок був зроблений з висоти 5 метрів. Крім самого ровера, на фото також можна побачити залишені ним сліди на піску.

У найближчі тижні Ingenuity має зробити ще два польоти.

I spy with my little eye…a rover.

See if you can spot @NASAPersevere in this image taken by the #MarsHelicopter during its third flight on April 25, 2021. Ingenuity was flying at an altitude of 16 ft (5 m) and ~279 ft (~85 m) from the rover at the time. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/krf1jBs3cY

— NASA JPL (@NASAJPL) April 28, 2021

Додамо

Дрон Ingenuity здійснив перший політ на Марсі 19 квітня. Він ненадовго злетів над поверхнею планети і встиг зробити кілька кадрів. У той же день NASA поділилося тільки чорно-білою фотографією. Кольоровий кадр дрон зміг зробити під час другого успішного літального випробування 22 квітня.

Довідка

Ingenuity — роботизований дрон-розвідник для дослідження поверхні Марса з метою спрямування подальших пересувань ровера Perseverance. Маленький дрон у вигляді гелікоптера буде використаний для тестування і демонстрації технології польотів на Марсі. За результатами тестування NASA оцінить перспективність технології. Дрон повинен забезпечити розвідку місцевості для Perseverance.