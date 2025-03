Марсианские хроники: вертолет NASA Ingenuity в полете сфотографировал марсоход Perseverance

Детали

Снимок был сделан во время третьего полета автономного коптера Ingenuity, который произошел 25 апреля.

Находясь в воздухе, он сделал ряд снимков, задействовав свою цветную камеру. В левом верхнем углу одного из переданных на Землю изображений можно увидеть объект. При более детальном рассмотрении становится понятно, что это ровер Perseverance. В момент съемки Ingenuity находился на расстоянии около 85 метров от марсохода. Снимок был сделан с высоты 5 метров. Кроме самого ровера, на фото можно увидеть оставленные им следы на песке.

В ближайшие недели Ingenuity должен будет сделать еще два полета.

I spy with my little eye ... a rover.

See if you can spot @NASAPersevere in this image taken by the #MarsHelicopter during its third flight on April 25, 2021. Ingenuity was flying at an altitude of 16 ft (5 m) and ~ 279 ft (~ 85 m) from the rover at the time. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/krf1jBs3cY

- NASA JPL (@NASAJPL) April 28, 2021

Добавим

Дрон Ingenuity совершил первый полет на Марсе 19 апреля. Он ненадолго взлетел над поверхностью планеты и успел сделать несколько кадров. В тот же день NASA поделилось только черно-белой фотографией. Цветной кадр дрон смог сделать во время второго успешного летательного испытания 22 апреля.

Справка

Ingenuity - роботизированный дрон-разведчик для исследования поверхности Марса с целью направления дальнейших передвижений ровера Perseverance. Маленький дрон в виде вертолета будет использован для тестирования и демонстрации технологии полетов на Марсе. По результатам тестирования NASA оценит перспективность технологии. Дрон должен обеспечить разведку местности для Perseverance.