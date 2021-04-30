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Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе, побив рекорды трех предыдущих

Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе, побив рекорды трех предыдущих

Киев  •  УНН

 • 22202 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вертолет Ingenuity совершил свой четвертый полет на Марсе и показал лучшие результаты, чем в трех прошлых попытках. Об этом сообщили в NASA, пишет УНН.

Детали

В ведомстве заявляют, что вертолет Ingenuity пролетел дальше в с большей скоростью, чем предыдущие три раза и сделал фотоснимки, которые обнародуют позже.

Напомним

Напомним

Четвертый полет был запланирован на 29 апреля, однако не состоялся по техническим причинам. Дрон Ingenuity во время полета сфотографировал марсоход Perseverance. Снимок сделан с высоты 5 метров и за 85 метров от велосипеда.

Дополнение

Ingenuity - это минивертолит весом 1,8 кг, который прилетел на Марс на борту марсохода Perseverance, который приземлился в феврале 2021 года.

В марте главный разработчик Ingenuity Боб Белара отмечал, что аппарат довольно хрупкий. В случае падения он может получить повреждения, через которые может возникнуть неисправность. Руководитель планетологичного подразделения NASA Лори Глейз подчеркивала, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать "первым вертолетом, который полетит на другой планете".

Она указывала, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участка поверхности Красной планеты, по которым трудно наблюдать из космоса.

Сначала аппарат должен подняться на высоту около 3 м. Позже высота полета увеличится до 5 м. Ожидается, что полеты аппарата продлятся не менее 31 земных суток.

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