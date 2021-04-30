Вертоліт Ingenuity провалив четвертий політ на Марсі: його ще раз запустять сьогодні

Деталі

Дані вказали, що вертоліт не перейшов у режим польоту, який був необхідний, але він перебуває у безпеці.

Команда планує спробувати запустити вертоліт вчетверте ще раз завтра, 30 квітня. Рейс запланований на 17:46 за київським часом.

Проблема, виявлена ​​на початку цього місяця, показала, що є 15% ймовірності того, що кожного разу, коли вертоліт буде намагатися полетіти, він зіткнеться зі сторожовим таймером. Сьогоднішня затримка відповідає цим очікуванням і не заважає майбутнім рейсам.

Нагадаємо

Дрон Ingenuity під час польоту сфотографував марсохід Perseverance. Знімок зроблено з висоти 5 метрів і за 85 метрів від ровера.

Доповнення

Ingenuity — це мінівертоліт вагою 1,8 кг, який прилетів на Марс на борту марсохода Perseverance, який приземлився в лютому 2021 року.

У березні головний розробник Ingenuity Боб Белара відзначав, що апарат досить крихкий. У разі падіння він може зазнати пошкоджень, через які може виникнути несправність. Керівник планетологічного підрозділу NASA Лорі Глейз підкреслювала, що Ingenuity, маса якого становить близько 1,8 кг, повинен стати “першим вертольотом, який полетить на іншій планеті”.

Вона вказувала, що фахівці будуть робити фотографії за допомогою встановлених на апараті камер. За словами Глейз, це дозволить зібрати інформацію про деякі ділянки поверхні Червоної планети, за якими важко спостерігати з космосу.

Спочатку апарат повинен піднятися на висоту близько 3 м. Пізніше висота польоту збільшиться до 5 м. Очікується, що польоти апарату триватимуть не менше 31 земної доби.