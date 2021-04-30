Вертолет Ingenuity провалил четвертый полет на Марсе: его еще раз запустят сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В NASA сообщают, что данные, полученные от вертолета Mars Ingenuity, показали, что вертолет не осуществил запланирован четвертый полет. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт ведомства.
Детали
Данные указали, что вертолет не перешел в режим полета, который был необходим, но он находится в безопасности.
Команда планирует попробовать запустить вертолет в четвертый раз еще раз завтра, 30 апреля. Рейс запланирован на 17:46 по киевскому времени.
Проблема, выявленная в начале этого месяца, показала, что есть 15% вероятности того, что каждый раз, когда вертолет будет пытаться улететь, он столкнется с сторожевым таймером. Сегодняшняя задержка соответствует этим ожиданиям и не мешает будущим рейсам.
Напомним
Дрон Ingenuity во время полета сфотографировал марсоход Perseverance. Снимок сделан с высоты 5 метров и за 85 метров от велосипеда.
Дополнение
Ingenuity — это минивертолит весом 1,8 кг, который прилетел на Марс на борту марсохода Perseverance, который приземлился в феврале 2021 года.
В марте главный разработчик Ingenuity Боб Белара отмечал, что аппарат довольно хрупкий. В случае падения он может получить повреждения, через которые может возникнуть неисправность. Руководитель планетологичного подразделения NASA Лори Глейз подчеркивала, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать “первым вертолетом, который полетит на другой планете”.
Она указывала, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участка поверхности Красной планеты, по которым трудно наблюдать из космоса.
Сначала аппарат должен подняться на высоту около 3 м. Позже высота полета увеличится до 5 м. Ожидается, что полеты аппарата продлятся не менее 31 земных суток.