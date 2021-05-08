Марсоход NASA Perseverance записал звуки другого космического корабля на Красной планете
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Марсоход Perseverance впервые записал звуки другого космического корабля на Марсе. Об этом пишет УНН со ссылкой на NASA.
Детали
Во время четвертого полета Ingenuity микрофон, входящий в состав прибора SuperCam на борту Perseverance, улавливал гудение лопастей и гул ветра. Звук записан в моно.
Цитата
“Ученые облегчили слух, изолировав звук лопасти вертолета 84 герц, уменьшив частоты ниже 80 герц и выше 90 герц и увеличив громкость сигнала, остался. Некоторые частоты были отрезаны, чтобы выдать гудение вертолета, когда он проходит через поле зрения камеры”, - говорится в сообщении.
Ingenuity стал первым самолетом в истории, совершил управляемый полет на другой планете 19 апреля 2021.
Напомним
30 апреля вертолет Ingenuity совершил свой четвертый полет на Марсе и показал лучшие результаты, чем в трех прошлых попытках. Дрон Ingenuity во время полета сфотографировал марсоход Perseverance. Снимок сделан с высоты 5 метров и за 85 метров от велосипеда.
Дополнение
Ingenuity — это минивертолит весом 1,8 кг, который прилетел на Марс на борту марсохода Perseverance, который приземлился в феврале 2021 года.
В марте главный разработчик Ingenuity Боб Белара отмечал, что аппарат довольно хрупкий. В случае падения он может получить повреждения, через которые может возникнуть неисправность. Руководитель планетологичного подразделения NASA Лори Глейз подчеркивала, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать “первым вертолетом, который полетит на другой планете”.
Она указывала, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участка поверхности Красной планеты, по которым трудно наблюдать из космоса.