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Політ вертольота Ingenuity на Марсі показали у 3D-форматі

Київ • УНН

 • 33261 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Національне космічне агентство США (NASA) показало у форматі 3D політ вертольота Ingenuity на Марсі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт NASA.

Політ вертольота Ingenuity на Марсі показали у 3D-форматі

Деталі

Інженери NASA здійснили політ у тривимірному форматі, надаючи польоту глибокої глибини, коли вертоліт піднімається, зависає, а потім масштабує вбік поза екраном, перш ніж повернутися для точної посадки. Бачити це все дещо схоже на те, щоб стояти на марсіанській поверхні поруч із Ingenuity та спостерігати за польотом.

Огляд забезпечив розташований на щоглі або “голові” ровера, маятниковий подвійний фотоапарат Mastcam-Z. Поряд із виготовленням зображень, які дозволяють громадськості стежити за щоденними відкриттями марсохода, камери надають ключові дані, які допомагають інженерам орієнтуватися, а вчені вибирають цікаві гірські породи для вивчення.

Нагадаємо

30 квітня вертоліт Ingenuity здійснив свій четвертий політ на Марсі і показав кращі результати, аніж у трьох минулих спробах. Дрон Ingenuity під час польоту сфотографував марсохід Perseverance. Знімок зроблено з висоти 5 метрів і за 85 метрів від ровера.

Доповнення

Ingenuity — це мінівертоліт вагою 1,8 кг, який прилетів на Марс на борту марсохода Perseverance, який приземлився в лютому 2021 року.

У березні головний розробник Ingenuity Боб Белара відзначав, що апарат досить крихкий. У разі падіння він може зазнати пошкоджень, через які може виникнути несправність. Керівник планетологічного підрозділу NASA Лорі Глейз підкреслювала, що Ingenuity, маса якого становить близько 1,8 кг, повинен стати “першим вертольотом, який полетить на іншій планеті”.

Вона вказувала, що фахівці будуть робити фотографії за допомогою встановлених на апараті камер. За словами Глейз, це дозволить зібрати інформацію про деякі ділянки поверхні Червоної планети, за якими важко спостерігати з космосу.

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