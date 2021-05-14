Полет вертолета Ingenuity на Марсе показали в 3D-формате

Детали

Инженеры NASA осуществили полет в трехмерном формате, предоставляя полета глубокой глубины, когда вертолет поднимается, зависает, а затем масштабирует сторону вне экрана, прежде чем вернуться для точной посадки. Видеть это все несколько похоже на то, чтобы стоять на марсианской поверхности рядом с Ingenuity и наблюдать за полетом.

Обзор обеспечил расположен на мачте или “голове” ровера, маятниковый двойной фотоаппарат Mastcam-Z. Наряду с изготовлением изображений, которые позволяют общественности следить за ежедневными открытиями марсохода, камеры предоставляют ключевые данные, которые помогают инженерам ориентироваться, а ученые выбирают интересные горные породы для изучения.

Напомним

30 апреля вертолет Ingenuity совершил свой четвертый полет на Марсе и показал лучшие результаты, чем в трех прошлых попытках. Дрон Ingenuity во время полета сфотографировал марсоход Perseverance. Снимок сделан с высоты 5 метров и за 85 метров от велосипеда.

Дополнение

Ingenuity — это минивертолит весом 1,8 кг, который прилетел на Марс на борту марсохода Perseverance, который приземлился в феврале 2021 года.

В марте главный разработчик Ingenuity Боб Белара отмечал, что аппарат довольно хрупкий. В случае падения он может получить повреждения, через которые может возникнуть неисправность. Руководитель планетологичного подразделения NASA Лори Глейз подчеркивала, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать “первым вертолетом, который полетит на другой планете”.

Она указывала, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участка поверхности Красной планеты, по которым трудно наблюдать из космоса.