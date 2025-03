Марсохід Perseverance вперше проїхався поверхнею Марса

Деталі

Ровер пройшов близько 16 футів поблизу місця посадки. Це перший підтверджений рух з часу успішної посадки місії 18 лютого. Фотодокази були передані через офіційний акаунт Perseverance Twitter.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021

Нагадаємо

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США опублікувало в Twitter аудіозапис зі звуками з поверхні Марса, яку зробив ровер Perseverance після посадки на Червону планету.

Американський дослідницький марсохід Perseverance успішно здійснив посадку на Марсі і надіслав на Землю своє перше відео.