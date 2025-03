Марсоход Perseverance впервые проехался поверхностью Марса

Детали

Марсоход прошел около 16 футов вблизи места посадки. Это первое подтвержденное движение с момента успешной посадки миссии 18 февраля. Фотодоказательства были переданы через официальный аккаунт Perseverance Twitter.

I'm on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You're looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4

- NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021

Напомним

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса , которую сделал Perseverance после посадки на Красную планету.

Американский исследовательский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе и послал на Землю свое первое видео.