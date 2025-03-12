На Харківщині розслідують побиття волонтерки начальником Лозівського ТЦК: що відомо

Мешканка міста Лозова (Харківська обл.) Аліна Бологова заявила про побиття її військовослужбцвем місцевого ТЦК та СП. Відпорвідне відео вона опублікувала у соцмережі TikTok, повідомляє УНН.

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Жінка розповіла, що має дітей і є волонтеркою. За її словами, 6 березня на неї напав начальник Лозівського РТЦК.

Він, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс кілька ударів мені в голову та по обличчю, після чого я втратила свідомість. Я звернулася з заявою до поліції, але у зв'язку з тим, що Артур Воронцов обіймає таку посаду, як начальник Лозівського РТЦК та є кумом начальника обласного ТЦК Артема Требісова, я маю дуже великі сумніви, що кримінальне провадження за моєю заявою буде об'єктивно проводитись