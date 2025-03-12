На Харківщині розслідують побиття волонтерки начальником Лозівського ТЦК: що відомо
Київ • УНН
На Харківщині начальник Лозівського ТЦК нібито побив жінку-волонтерку. У Харківському ОТЦК проводять службове розслідування інциденту, деталі з'ясовують правоохоронці.
Мешканка міста Лозова (Харківська обл.) Аліна Бологова заявила про побиття її військовослужбцвем місцевого ТЦК та СП. Відпорвідне відео вона опублікувала у соцмережі TikTok, повідомляє УНН.
Деталі
Жінка розповіла, що має дітей і є волонтеркою. За її словами, 6 березня на неї напав начальник Лозівського РТЦК.
Він, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, наніс кілька ударів мені в голову та по обличчю, після чого я втратила свідомість. Я звернулася з заявою до поліції, але у зв'язку з тим, що Артур Воронцов обіймає таку посаду, як начальник Лозівського РТЦК та є кумом начальника обласного ТЦК Артема Требісова, я маю дуже великі сумніви, що кримінальне провадження за моєю заявою буде об'єктивно проводитись
У Харківському ОТЦК та СП підтвердили факт конфлікту у місті Лозова між Бологовою та начальником районного ТЦК та СП.
На місце події прибули представникии Національної поліції України. Після прибуття їх на місце події, громадянка зробила заяву про те, що претензій до військових не має
У Харківському ОТЦК та СП уточнили, що за цим фактом призначено службове розслідування.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442. Документом пропонується запровадити кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації та медогляду для керівників ТЦК, а також очільників та членів ВЛК.
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