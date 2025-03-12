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В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

Киев • УНН

 • 92254 просмотра

В Лозовой начальник ТЦК якобы избил женщину-волонтера. В Харьковском ОТЦК проводят служебное расследование инцидента, детали выясняют правоохранители.

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

Жительница города Лозовая (Харьковская обл.) Алина Бологова заявила об избиении ее военнослужащим местного ТЦК и СП. Соответствующее видео она опубликовала в соцсети TikTok, сообщает УНН.

Детали

Женщина рассказала, что имеет детей и является волонтером. По ее словам, 6 марта на нее напал начальник Лозовского РТЦК.

Он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес несколько ударов мне в голову и по лицу, после чего я потеряла сознание. Я обратилась с заявлением в полицию, но в связи с тем, что Артур Воронцов занимает такую должность, как начальник Лозовского РТЦК и является кумом начальника областного ТЦК Артема Требисова, у меня есть очень большие сомнения, что уголовное производство по моему заявлению будет объективно проводиться

- отметила Бологова.

В Харьковском ОТЦК и СП подтвердили факт конфликта в городе Лозовая между Бологовой и начальником районного ТЦК и СП.

На место происшествия прибыли представители Национальной полиции Украины. После прибытия их на место происшествия, гражданка сделала заявление о том, что претензий к военным не имеет

- говорится в сообщении.

В Харьковском ОТЦК и СП уточнили, что по данному факту назначено служебное расследование.

Напомним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12442. Документом предлагается ввести уголовную ответственность за нарушение правил мобилизации и медосмотра для руководителей ТЦК, а также руководителей и членов ВВК.

В Хмельницком двое мужчин напали на военного ТЦК во время проверки документов: их задержали10.03.25, 13:25 • 18011 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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