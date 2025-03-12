В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

Жительница города Лозовая (Харьковская обл.) Алина Бологова заявила об избиении ее военнослужащим местного ТЦК и СП. Соответствующее видео она опубликовала в соцсети TikTok, сообщает УНН.

Детали

Женщина рассказала, что имеет детей и является волонтером. По ее словам, 6 марта на нее напал начальник Лозовского РТЦК.

Он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес несколько ударов мне в голову и по лицу, после чего я потеряла сознание. Я обратилась с заявлением в полицию, но в связи с тем, что Артур Воронцов занимает такую должность, как начальник Лозовского РТЦК и является кумом начальника областного ТЦК Артема Требисова, у меня есть очень большие сомнения, что уголовное производство по моему заявлению будет объективно проводиться