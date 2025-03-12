У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА
Київ • УНН
У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причина – загроза атаки ворожих безпілотних літальних апаратів, тому громадян закликають терміново пройти в укриття.
У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Про це повідомляє КМВА, передає УНН.
У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги