У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА

У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Про це повідомляє КМВА, передає УНН.

У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги йдеться у повідомленні.